Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Заметим, что на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Взрыв в Одессе
В Одесской области 10 октября в 22:32 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Одесса – в укрытие,
– написали в ВС через минуту.
Уже через несколько минут стало известно о звуках взрыва в городе.
"В городе слышен взрыв", – написал мэр Одессы. Он попросил жителей оставаться в укрытиях.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.