Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Зауважимо, що на той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.
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Вибух в Одесі
В Одеській області 10 жовтня о 22:32 оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Одеса – в укриття,
– написали в ПС через хвилину.
Вже через кілька хвилин стало відомо про звуки вибуху в місті.
"В місті чутно вибух", – написав мер Одеси. Він попросив жителів залишатися в укриттях.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.