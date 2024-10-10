Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Зауважимо, що на той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Вибух в Одесі

В Одеській області 10 жовтня о 22:32 оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Одеса – в укриття,

– написали в ПС через хвилину.

Вже через кілька хвилин стало відомо про звуки вибуху в місті.

"В місті чутно вибух", – написав мер Одеси. Він попросив жителів залишатися в укриттях.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.