Об этом сообщает журналистка 24 Канала, которая находится в городе.

Смотрите также В Сумах прогремел взрыв: чем и куда попал враг

Взрыв в Одессе

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Вечером 13 мая в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. В частности, из-за этого сирены воздушной тревоги начали раздаваться и в Одесской области.

Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!

– написал Труханов в 19:26.

Практически сразу стало известно, что в городе прогремел взрыв. Сейчас местные власти никаких деталей относительно взрыва не сообщали.

По состоянию на 19:37 в регионе все еще продолжается тревога. К слову, именно в это время по всей Украине объявили ракетную опасность.

В Воздушных силах сообщили о том, что зафиксирован взлет МиГ-31К.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.