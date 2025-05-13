Про це повідомляє журналістка 24 Каналу, яка перебуває в місті.

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Вибух в Одесі

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 13 травня в низці областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Зокрема, через це сирени повітряної тривоги почали лунати і в Одеській області.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

– написав Труханов о 19:26.

Практично відразу стало відомо, що в місті пролунав вибух. Наразі місцева влада жодних деталей щодо вибуху не повідомляла.

Станом на 19:37 в регіоні все ще триває тривога. До слова, саме в цей час по всій Україні оголосили ракетну небезпеку.

В Повітряних силах повідомили про те, що зафіксовано зліт МіГ-31К.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.