О 09:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. На Сумщині була оголошена тривога, передає 24 Канал.

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Вибух у Сумах

Біля 12:43 у Сумах пролунав вибух. Раніше військові заявляли про пуски противником керованих авіабомб.

Наразі невідомо, що саме спричинило вибух у місті.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував область ударними дронами. Поранення дістав цивільний у Стецьківському старостаті. Чоловік косив траву поряд із місцем влучання. Ще один БпЛА атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Попередньо, одна людина загинула.

Нагадаємо, що уночі 12 травня Росія запустила 108 дронів з шести напрямків. Окрім Сумщини, постраждали також Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.