Всего было слышно несколько мощных взрывов. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

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Что известно о взрывах в Одессе

Тревогу в Одесской области объявили в 19:44. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога,

– писали военные.

Сами взрывы прогремели в городе через 3 минуты, в 19:47. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала. Всего в Одессе слышали несколько мощных взрывов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях до конца отбоя. Громкие звуки в городе также подтвердил и городской голова Геннадий Труханов.

По данным местных телеграм-каналов, всего в городе слышали три взрыва. Мониторинговые паблики также писали, что взрывы прозвучали в пределах Одессы, а враг применил для удара 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

По состоянию на 20:14, воздушная тревога в городе закончилась. Сейчас ни в ОВА, ни в мэрии не сообщали о последствиях взрывов в городе.

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