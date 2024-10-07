Загалом було чутно кілька потужних вибухів. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

До теми У Запоріжжі прогриміли повторні вибухи

Що відомо про вибухи в Одесі

Тривогу в Одеській області оголосили о 19:44. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу,

– писали військові.

Самі вибухи пролунали у місті через 3 хвилини, о 19:47. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу. Загалом в Одесі чули кілька потужних вибухів.