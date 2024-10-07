Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Запорожье

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Так, сирены воздушной тревоги начали раздаваться в Запорожской области в 9:18. Вскоре в командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили об опасности для региона.

Жителей проинформировали о КАБ в направлении города.

Пуск КАБ в направлении Запорожья,

– говорилось в сообщении в 9:26.

Уже через несколько минут журналисты сообщили, что в Запорожье был слышен звук взрыва.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.