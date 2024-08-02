В Одессе повторные взрывы: Россия ударила баллистикой из Крыма

Днем 2 августа в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Вскоре в Одессе прогремели взрывы.

Несколько позднее были повторные. Что уже известно о взрывах в Одессе, передает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Взрывы в Одессе сегодня

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Тревогу в Одесской области объявили около 13:53. Воздушные силы предупредили об угрозе применения агрессором баллистического вооружения.

Уже в 13:55 в Одессе прогремели взрывы. Через некоторое время были повторные.

В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах,

– призвал мэр Геннадий Труханов.

Незадолго до взрыва мониторинговые сообщества писали о выходе "Искандера-М" в сторону Одесской области. Вскоре "Крымский ветер" обнародовал кадры пуска баллистической ракеты из района мыса Фиолент в 13:53.

Россия атаковала баллистикой из Крыма / Фото: "Крымский ветер"

Уже в 14:28 в Одессе снова прогремел взрыв. Глава ОВА призвал находиться в укрытиях. Накануне мониторинговые каналы также писали о выходе баллистики из Крыма.