Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушная тревога на территории Одесской области была объявлена ​​ориентировочно в 20:14. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в регионах, где объявлена ​​опасность. Впоследствии известили цель, которая двигалась в направлении Одессы, призвав находиться в укрытиях.

В городе слышен взрыв,

– написал Геннадий Труханов.

Заметим, по данным мониторинговых каналов, взрыв прогремел в черте города. По предварительной информации, россияне для атаки применили одну баллистическую ракету типа "Искандер-М". Угроза баллистики и атаки беспилотников продолжается до окончания воздушной тревоги.

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К слову, накануне вечером Россия также атаковала Одессу дронами. В результате этого повреждения хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала.