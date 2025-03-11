Вечером 10 марта Россия нанесла удар по Одессе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.
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Что известно о последствиях
Труханов рассказал, что в результате вражеской атаки на город вечером 10 марта произошли повреждения хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров.
Коммунальщики работают над устранением последствий. К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала.
В результате российского террора произошло возгорание резервуаров с горючим, частного жилого дома и склада с детскими игрушками,
– уточнили в ГСЧС.
Там также рассказали, что к ликвидации последствий атаки привлекли более 100 человек. Пожар продолжался и утром.
Последствия атаки на Одессу / Фото Общественного
Россия не прекращает целиться по Одессе. Сообщали, что 7 марта Одесса подверглась массированной атаке дронами, что повлекло пожары на нескольких объектах, в частности, в ангарах и промышленных зданиях; повреждена критическая инфраструктура, но пострадавших нет.