Вечером 10 марта Россия нанесла удар по Одессе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.

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Что известно о последствиях

Труханов рассказал, что в результате вражеской атаки на город вечером 10 марта произошли повреждения хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров.

Коммунальщики работают над устранением последствий. К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала.

В результате российского террора произошло возгорание резервуаров с горючим, частного жилого дома и склада с детскими игрушками,

– уточнили в ГСЧС.

Там также рассказали, что к ликвидации последствий атаки привлекли более 100 человек. Пожар продолжался и утром.



Последствия атаки на Одессу / Фото Общественного

Россия не прекращает целиться по Одессе. Сообщали, что 7 марта Одесса подверглась массированной атаке дронами, что повлекло пожары на нескольких объектах, в частности, в ангарах и промышленных зданиях; повреждена критическая инфраструктура, но пострадавших нет.