О громких звуках в городе сообщили корреспонденты 24 Канала. Заметим, что на момент взрыва в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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В Одессе слышали взрывы

В 11.47 на территории Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали о разведывательном БпЛА в акватории Черного моря, двигавшемся в направлении города. Уже в 11.54 там услышали взрывы.

Через несколько минут информацию о громких звуках, которые могли слышать горожане, подтвердил и мэр Геннадий Труханов. Он сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе.

В городе слышен взрыв! Работают наши защитники,

– написал городской голова.