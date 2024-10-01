О громких звуках в городе сообщили корреспонденты 24 Канала. Заметим, что на момент взрыва в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
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В Одессе слышали взрывы
В 11.47 на территории Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали о разведывательном БпЛА в акватории Черного моря, двигавшемся в направлении города. Уже в 11.54 там услышали взрывы.
Через несколько минут информацию о громких звуках, которые могли слышать горожане, подтвердил и мэр Геннадий Труханов. Он сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе.
В городе слышен взрыв! Работают наши защитники,
– написал городской голова.
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К слову, почти одновременно в Запорожье прозвучала серия взрывов, россияне в очередной раз обстреляли город управляемыми авиабомбами. Враг постоянно атакует прифронтовые территории по всем видам вооружения, которые могут достигать украинской территории.