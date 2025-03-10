Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы.

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Взрывы в Одессе

Около 10 часов вечера в Одесской области объявили воздушную тревогу. Тревога связана с угрозой применения ударных БпЛА.

Уже вскоре, а именно в 22:41, мэр города отметил, чтобы жители Одессы находились в безопасных местах.

"Киевский район, внимание! Аркадия, будьте осторожны!" – подчеркнул Геннадий Труханов в течение следующих 10 минут.

Уже через несколько минут стало известно, что в городе раздаются взрывы.

В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах,

– подчеркнул Труханов.

В 23:13 стало известно в Одессе снова слышны взрывы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, сейчас во многих областях раздается воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА. По состоянию на 23:07 тревога уже дошла до столицы.