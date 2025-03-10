Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Одеси.
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Вибухи в Одесі
Близько 10 години вечора в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Тривога повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА.
Вже невдовзі, а саме о 22:41, мер міста наголосив, аби жителі Одеси перебували в безпечних місцях.
"Київський район, увага! Аркадія, будьте обережні!" – наголосив Геннадій Труханов впродовж наступних 10 хвилин.
Вже через кілька хвилин стало відомо, що в місті лунають вибухи.
В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,
– наголосив Труханов.
О 23:13 стало відомо, що в Одесі знову чути вибухи.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, наразі в багатьох областях лунає повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА. Станом на 23:07 тривога вже дійшла до столиці.