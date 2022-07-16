В Одессе российская ракета попала в гражданский объект, – ОК "Юг"

российские военные под утро 16 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Уже известно о попадании в гражданский объект в городе.

Крайне неспокойным было утро для жителей Одессы. Сначала их разбудила воздушная тревога. А после нее в городе прогремели взрывы.

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По Одессе таки был "прилет"

К сожалению, жители слышали не работу сил ПВО, а атаку врага. Информацию об этом подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он, собственно, попросил не публиковать фото и видео с места "прилета". На нем, к слову, работают спасатели.

Вскоре поступила информация от оперативного командования "Юг". Там отметили, что российские военные нанесли удар по гражданскому объекту в городе. В настоящее время отсутствует информация о раненых, а также жертвах вражеской атаки.

Обстрелы Одессы будут продолжаться

Накануне представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что у россиян наблюдаются проблемы с ракетами. Некоторые из них банально не долетают до целей. Но это не значит, что оккупанты перестанут атаковать город. Да и надеяться на то, что все снаряды у врага сейчас именно такие – бесполезно.

Хотя некоторые из ракет оккупантов в последнее время самоликвидировались, некоторые из них таки попадали. Например, в сельскохозяйственные угодья и здания. Поэтому следует быть готовыми к тому, что "прилет" может произойти в любой момент. А это значит, что игнорировать сирены нельзя ни в коем случае.

Это в очередной раз доказал ракетный удар, который враг нанес под утро 16 июля. Поэтому если раздается воздушная тревога – отправляйтесь немедленно в укрытие. Находиться там следует до тех пор, пока не будет отбоя. Соответствующий алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Отметим, что достаточно непростой является ситуация в акватории Черного моря. Там все еще находятся вражеские ракетоносители. Речь идет о трех судах, на которых хранятся 24 "калибра". Также не стоит забывать о двух больших десантных кораблях. Они, собственно, и сопровождают эти самые ракетоносители.

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