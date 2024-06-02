Об этом сообщили журналисты 24 Канала, которые находятся в городе. Детали о взрывах в Одессе, читайте в материале.

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Взрыв в Одессе

В Воздушных силах в 11:41 сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Отметим, что сигналы воздушной тревоги в Одесской области начали раздаваться в 11:40.

Уже через 2 минуты в ПС предупредили о цели, которая движется в Одесскую область.

Скоростная цель на Одесскую область,

– написали там.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В мониторинговых каналах писали о движении баллистики из Крыма в сторону Одессы. В 11:43 мэр города Геннадий Труханов написал о том, что в городе был слышен взрыв. Он обратился к жителям города, чтобы те оставались в укрытиях.

24 Канал также отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью, и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.