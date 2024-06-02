Про це повідомили журналісти 24 Каналу, які перебувають у місті. Деталі про вибухи в Одесі, читайте в матеріалі.

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Вибух в Одесі

В Повітряних силах о 11:41 повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Зазначимо, що сигнали повітряної тривоги в Одеській області почали лунати о 11:40.

Вже через 2 хвилини в ПС попередили про ціль, яка рухається на Одещину.

Швидкісна ціль на Одещину,

– написали там.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У моніторингових каналах писали про рух балістики з Криму у бік Одеси. О 11:43 мер міста Геннадій Труханов написав про те, що в місті було чутно вибух. Він звернувся до жителів міста, аби ті залишалися в укриттях.

24 Канал також наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою, та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.