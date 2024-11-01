В Одессе также работают по целям врага наши защитники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Геннадия Труханова.

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Что известно о взрыве в Одессе

Воздушная тревога в Одесской области началась в 22:04 1 ноября. Воздушные силы сообщали об угрозе ракет для региона.

Внимание! Одесская область – ракетная опасность!

– написали военные.

О взрыве в городе написал Геннадий Труханов через минуту после сообщения Воздушных сил.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", – отметил он.

В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили, что вдоль побережья Одесской области летает разведывательный БПЛА врага. Поэтому призвали внимательно относиться к ракетным угрозам.

Уже в 22:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы для Одесской области.

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