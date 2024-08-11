Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. По всей области также звучала воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 19:17. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для региона.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга,

– написали военные.

О взрывах в самой Одессе стало известно в 19:21, о чем сообщила корреспондентка 24 Канала.

Корреспонденты Суспильного отметили, что в городе после громких взрывов в небе появился дым.



В Одессе после взрывов в небе видели дым / Фото Суспильного

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей и гостей области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь была ракетная опасность для нашего региона.



Последствия громких звуков в Одессе / Фото Суспильного

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