На момент взрывов сирены в Сумах звучали уже более 2 часов. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Сумах

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16:49, 11 августа В Сумах раздался повторный звук взрыва.

16:45, 11 августа Корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах были слышны звуки взрывов.