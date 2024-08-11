На момент вибухів сирени в Сумах лунали вже понад 2 години. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту.

До теми У Павлограді чули вибух: там лунає повітряна тривога

Що відомо про вибухи у Сумах

16:49, 11 серпня

У Сумах пролунав повторний звук вибуху.

16:45, 11 серпня

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було чутно звуки вибухів.

16:28, 11 серпня

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.