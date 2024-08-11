На момент вибухів сирени в Сумах лунали вже понад 2 години. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту.

До теми У Павлограді чули вибух: там лунає повітряна тривога

Що відомо про вибухи у Сумах

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16:49, 11 серпня У Сумах пролунав повторний звук вибуху.

16:45, 11 серпня Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було чутно звуки вибухів.