Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. По всій області також лунала повітряна тривога.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 19:17. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для регіону.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,
– написали військові.
Про вибухи в самій Одесі стало відомо о 19:21, про що повідомила кореспондентка 24 Каналу.
Кореспонденти Суспільного зазначили, що в місті після гучних вибухів у небі з'явився дим.
В Одесі після вибухів у небі бачили дим / Фото Суспільного
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів та гостей області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже була ракетна небезпека для нашого регіону.
Наслідки гучних звуків в Одесі / Фото Суспільного