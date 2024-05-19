На Юге Украины под ударом оказалась среди прочего и Одесская область. Там объявили воздушную тревогу в 02:17, а наши журналисты, находящиеся в Одессе, около 3 утра сообщили о звуках сильных взрывов.

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Что известно об очередной атаке российских оккупантов по Одесской области

Сначала для Одессы объявили ракетную опасность, но без последствий. Это произошло чуть после полуночи, в начале суток 19 мая.

А вот уже несколько минут после 2 ночи Воздушные силы написали о том, что фиксируют БПЛА с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.

с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области. В 3 утра стало известно о взрывах, которые слышали в самой Одессе. При этом Воздушные силы проинформировали граждан, что опасность не миновала и вражеские дроны-камикадзе все еще движутся в южной части Одесской области.

В целом в Украине продолжается угроза ударных БПЛА. Воздушная тревога продолжается в нескольких областях, в частности южных. Все, что происходило в течение атаки врага с 18 на 19 мая – читайте в нашей хронологии.

Заметим, ночью 18 мая Россия также запускала дроны. Враг применил 13 ударных БПЛА, однако украинские силы ПВО показали 100% результат – все "Шахеды" сбиты.