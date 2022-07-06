Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, напоминает 24 канал. Ведь довольно часто ракеты россиян прилетают именно в жилые районы, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.
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В Одессе сообщают о взрывах
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 2:36. Приблизительно через 50 минут местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрывов.
По информации одесских телеграм-каналов, на побережье работала система противовоздушной обороны. Взрывы не были мощными, а гулкими и протяжными.
Пока точно неизвестно, действительно ли это были звуки работы ПВО, или вражеский "прилет". Официальной информации на этот счет пока нет. Как бы то ни было, покидать укрытие до объявления отбоя воздушной тревоги не стоит.
Кратко о последнем вражеском обстреле Одесщины
- Россияне ночью 1 июля нанесли авиаудар по Сергеевке в Белгород-Днестровском районе Одесщины.
- Оккупанты выпустили по селу сразу три ракеты X-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22. Обстрелы производились с Черного моря.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сигнал воздушной тревоги раздался почти одновременно с попаданиями ракет. Так что у жителей многоэтажки почти не было времени, чтобы пройти в укрытие.
- Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин подтвердил, что в укрытии дома никого не было.
- В результате обстрела погиб 21 человек. Еще 39 мирных жителей получили ранения.
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