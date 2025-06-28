Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

К теме В Одессе в результате атаки "Шахедами" повреждены дома и авто, есть пострадавшие

В Одессе есть погибшие после атаки

В ночь на 28 июня оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед". В Одесской ОГА сообщали, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура – повреждена многоэтажка и автомобили.

На месте сразу начали работать все необходимые службы. К сожалению, спасатели ночью обнаружили тела погибших.

Так, в результате попадания вражеского дрона в квартиру погибла семейная пара. Их тела спасатели нашли под завалами.

Кроме того, известно о пострадавших. Сначала сообщали о 3 пострадавших, но впоследствии их количество резко возросло до 6.