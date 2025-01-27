Инцидент произошел около 09:00 26 января. Патрульные заметили 40-летнего мужчину, который незаконно курил сигареты на остановке общественного транспорта. У него проверили документы – и оказалось, что он находится в розыске из-за нарушения правил воинского учета, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Стычка на автовокзале

Патрульные сообщили гражданину, что он должен проехать в районный ТЦК. Однако тот отказался и начал убегать. Пытаясь наброситься на пятки, человек заскочил в рейсового автобуса.

Водитель общественного транспорта пытался физически препятствовать полицейским в задержании нарушителя. Воспользовавшись конфликтом, мужчина сбежал.

Для урегулирования ситуации были вызваны дополнительные экипажи. За сопротивление и препятствование правоохранителям водителя автобуса задержали и доставили в отдел полиции.

Момент столкновения на "Привозе": смотрите видео

К слову, журналистка Виктория Колтунова заявила, что работники ТЦК похитили и избили ее сына, требуя деньги, после чего выбросили его за город, и сейчас он находится в больнице с серьезными травмами.