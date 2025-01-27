Інцидент трапився близько 09:00 26 січня. Патрульні помітили 40-річного чоловіка, який незаконно палив цигарки на зупинці громадського транспорту. У нього перевірили документи – і виявлося, що він перебуває у розшуку через порушення правил військового обліку, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Сутичка на автовокзалі

Патрульні повідомили громадянину, що він має проїхати до районного ТЦК. Однак той відмовився і почав тікати. Намагаючись накивати п'ятами, чоловік заскочив до рейсового автобуса.

Водій громадського транспорту намагався фізично перешкоджати поліцейським у затриманні порушника. Скориставшись конфліктом, чоловік втік.

Для врегулювання ситуації були викликані додаткові екіпажі. За опір та перешкоджання правоохоронцям водія автобуса затримали та доставили до відділу поліції.

Момент сутички на "Привозі": дивіться відео

До слова, журналістка Вікторія Колтунова заявила, що працівники ТЦК викрали та побили її сина, вимагаючи гроші, після чого викинули його за місто, і зараз він перебуває в лікарні із серйозними травмами.