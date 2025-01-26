Журналістка та письменниця Вікторія Колтунова заявила, що працівники ТЦК викрали та побили її сина. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Думську".

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У нього вимагали гроші

Вікторія Колтунова розповіла, що все сталось 23 січня. На вулиці Філатова: троє людей затягли 51-річного Максима Колтунова в автобус і почали бити.

За словами журналістки, її сина повезли його на Заньковецьку, де розташований приймальний пункт. Один із них вийшов, а коли повернувся – автобус розвернувся і поїхав у райвідділ.

Максим зрадів, він думав, зараз у поліції він покаже, що в Дії, у Резерві всі документи є, що в нього на руках інваліди. Але повезли його в Суворовський військкомат,

– пояснила жінка.

Чоловіки спочатку говорили йому дзвонити мамі, щоб вона "гроші привезла", або йти військкомат. Максим сказав, що грошей у мами нема, тому вже у військкоматі у нього перевірили "Резерв+" та сказали, що він їм не потрібен, адже у нього "там купа інвалідів, ще астма".

Після цього його наказали "викинути на вулицю". Після цього чоловіка вивезли за місто, а дорогою його били до втрати свідомості, після чого викинули просто на дорозі.

Зараз він перебуває в лікарні. У нього зламані три ребра, проколота легеня, забій селезінки та струс мозку. Чоловіку зробили операцію, попереду ще одна. Вікторія Колтунова писала заяву в поліцію, однак її не прийняли. За її словами, після цього також дзвонили із ТЦК та говорили, що "перегнули палицю" й перепрошували.

Що сказали у ТЦК

У Одеському ТЦК заявили, що за фактом побиття Максима Колтунова триває службова перевірка. Для цього створили спеціальну комісію, яка вже збирає докази та опитує свідків.

Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту,

– мовиться в повідомленні.

Також у ТЦК категорично засудили будь-які прояви насильства або поведінку, що принижує людську гідність. Там зазначили, що для них це одна з найважливіших цінностей, якої мають дотримуватися всі без винятку.

Кожен військовослужбовець чи співробітник ТЦК повинен діяти виключно в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки військовослужбовця та прав людини. Будь-які випадки порушення цих принципів є неприпустимими й тягнуть за собою відповідальність,

– додали у ТЦК.

Для запобігання подібних інцидентів вживають заходів. З особовим складом проводять навчання з питань дотримання прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю.