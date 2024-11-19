Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Энергетики неустанно работали, чтобы запитать как можно больше домов, и теперь просят не пользоваться всеми мощными устройствами сразу.
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Какими будут отключения в Одесской области 20 ноября
Ситуация в Одесской области позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений. Отключения могут корректироваться в течение дня в случае, если Укрэнерго будет обновлять команды согласно ситуации в энергосистеме. Энергетики продолжают работать на местах. Битва за свет продолжается,
– написали в ДТЭК.
Судя по сообщению, ГСО будут действовать с 6:00 до 23:00. Для некоторых групп электроэнергию будут отключать дважды в течение дня.
График стабилизационных отключений в Одесской области 20 ноября:
- 1 группа – свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00.
- 2 группа – свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00.
- 3 группа – свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00.
- 4 группа – свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00.
- 5 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00.
- 6 группа – свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00.
Важно! Ситуация с энергетикой в Одесской области после обстрелов была наихудшей. Как работали энергетики – читайте здесь.