В СБУ отметили, что оккупанты могли использовать эту информацию для подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения украинских защитников. Также злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителей ТЦК.

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Что известно о задержанных

Среди задержанных – супруги одесситов, которые сливали локации ВСУ в пророссийский телеграмм-канал с общей аудиторией более 200 тысяч пользователей.

По данным СБУ, этот интернет-ресурс администрируют представители ФСБ, которые таким образом собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны.

Кроме супругов СБУ задержала еще одного местного жителя, который сливал информацию в этот же телеграмм-канал.

Также правоохранители задержали четырех жителей Одессы, которые пытались сорвать мобилизацию через посты в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров.

Среди них – администратор регионального телеграмм-канала с 15-тысячной аудиторией.

Там фигурант распространял актуальные локации военнослужащих ТЦК и призывал своих подписчиков участвовать в подрывной деятельности в пользу России.

У задержанных провели обыски

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.