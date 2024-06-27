В СБУ зазначили, що окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників. Також зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.
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Що відомо про затриманих
Серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів.
За даними СБУ, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.
Окрім подружжя СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же телеграм-канал.
Також правоохоронці затримали чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.
Серед них – адміністратор регіонального телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією.
Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь Росії.
У затриманих провели обшуки
Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.