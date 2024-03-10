Россия ночью снова атаковала Украину “Шахедами”. Известно о попадании в предприятие в Одесской области.
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Был пожар
в операционной зоне Сил обороны Юга подразделения противовоздушной обороны более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов, которые заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины.
20 БпЛА было уничтожено, из них 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине,
– говорится в сообщении.
Также известно, что в результате попадания одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.
Последствия попадания в Одесской области / фото Силы обороны Юга
На Днепропетровщине также есть попадания
- Одно из попаданий 10 марта произошло на предприятии на Днепропетровщине в Новомосковском районе. Помещение предприятия, куда попала ракета, загорелось.
- В результате российского удара пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, он будет лечиться дома.
- Кроме этого, поздно вечером 9 марта на территории области было сбито 2 шахеты в Криворожском и Никопольском районах. В общем, Россия направила против Украины 39 "Шахедов". Удалось сбить 35.