Около 01:00 в Одесской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за ракетной опасности, передает 24 Канал.

Смотрите также На Днепропетровщине россияне повредили КАБами детский сад, погиб мужчина

Взрывы в Одесской области

В 01:00 Воздушные силы сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

В 01:13 военные предупредили о движении ракеты в направлении Южного и Черноморского.

Мониторы рассказали о взрыве в пределах Одесского района. Также они заявили, что оккупанты применили для атаки одну крылатую ракету.

Напомним, что в ночь на 7 июня россияне атаковали Украину 215 средствами воздушного нападения:

206 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов;

2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23;

6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69;

1 крылатой ракетой "Искандер-К";

Силам ПВО удалось обезвредить 174 вражеских средства воздушного нападения.

Днем 7 июня в результате обстрелов Харькова КАБами погибла 30-летняя глава детской железной дороги. В больнице скончался 62-летний мужчина. Еще десятки человек были ранены.