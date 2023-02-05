Кроме того, со светом уже критическая инфраструктура. Премьер рассказал, что провел совещание с Одесской ОВА. Там по состоянию на 5 февраля над ситуацией с электроснабжением работают министр энергетики и глава Укрэнерго.

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Какая ситуация со светом в Одесской области

В городе все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения,

– заявил Денис Шмигаль.

По его словам, фактически 90% котельных централизованного снабжения уже запущены, пытаются подсоединить к генераторам локальные котельные.

"Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", – сказал премьер.

В Одессу направляются генераторы

Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей,

– заявил Денис Шмигаль.

По словам чиновника, поступило уже 25 генераторов, еще 50 – в пути. Премьер рассказал, что дал задачу изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в Одессе.

Обратите внимание! По данным ОВА, в Одесском районе 5 февраля работает 337 пунктов несокрушимости, 295 из них – в Одессе.

Денис Шмигаль объяснил, что ситуация сложная: "Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее ее решить и вернуть свет в дома людей".

Какая ситуация со светом в Одесской области