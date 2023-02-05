Окрім того, зі світлом вже критична інфраструктура. Прем'єр розповів, що він провів нараду з Одеською ОВА. Там, станом на 5 лютого, над ситуацією з електропостачанням працюють міністр енергетики та глава Укренерго.
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Яка ситуація зі світлом на Одещині
В місті все ще до 40% споживачів (280 тисяч) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення,
– заявив Денис Шмигаль.
За його словами, фактично 90% котелень централізованого постачання вже запустили, намагаються під'єднати до генераторів локальні котельні.
"Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія", – сказав прем'єр.
В Одесу прямують генератори
Паралельно до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під'єднати до електрики більше споживачів,
– заявив Денис Шмигаль.
За словами посадовця, надійшло вже 25 генераторів, ще 50 – в дорозі. Прем'єр розповів, що дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в Одесі.
Денис Шмигаль пояснив, що ситуація складна: "Працюємо 24/7, щоб якнайшвидше її розв'язати та повернути світло в домівки людей".
Яка ситуація зі світлом на Одещині
- Внаслідок двох аварій на Одещині 4 лютого пів мільйона людей залишились без світла. За даними глави Укренерго Володимира Кудрицького, ввечері 4 лютого критичну інфраструктуру Одеси вже під'єднали до енергопостачання. Відповідно є водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що 5 лютого світло людям дають по декілька годин. Наприклад, орієнтовно 1,5 години з 14.
- Вже 5 лютого в Укренерго пояснили, що вони разом з Одеською ОВА та обленерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.