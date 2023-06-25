Не только покусанный, но и получил ульем: в Одесской области мужчина выпустил на полицейского пчел

В Березовском районе Одесской области местный житель ударил ульем по голове полицейского. Далее он вытряхнул на него пчел, которые искусали правоохранителя.

В материалах дела Березовского районного суда говорится, что инцидент произошел тогда, когда старший лейтенант полиции из СБУ, нацгвардейцами и пограничниками проводил оперативно-боевые и антитеррористические мероприятия. Отработка была на территории села Сахарово Березовского района, пишет 24 Канал.

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Что произошло в Одесской области между полицейским и жителем

Старший лейтенант пришел домой к местному утром 7 июня. Он представился и объяснил цель визита. Также он попросил у жителя Одесщины предъявить любой документ, подтверждающий его личность.

В ответ подозреваемый не выполнил требование правоохранителя, обругал его и других коллег "по мотивам своей неприязни к ним" как к правоохранителям. По данным следователя, он был агрессивен. Кроме того, далее подозреваемый:

ударил лейтенанта по голове переносным деревянным ульем, который был подвешен к дереву;

начал трясти этим ульем, из которого вылетели пчелы и покусали полицейского.

В материалах дела говорится, что у правоохранителя в результате удара образовался синяк левого теменного участка. Также его укусили четыре пчелы.

Эти действия квалифицировали как нанесение правоохранителю легких телесных повреждений. Мужчине объявили подозрение за умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей статьи об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Если вину по этой статье докажут, то мужчине грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.

Правоохранители обращались в суд с ходатайством отправить мужчину под домашний арест, однако суд его не удовлетворил и обязал подозреваемого:

прибывать к следователю и прокурору по первому требованию;

не выезжать за пределы Березовского района Одесской области без разрешения следователя, прокурора;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства или работы.

Такие обязательства на подозреваемого возложили до 8 августа 2023 года. Именно до этой даты будет продолжаться досудебное расследование. Приговора по делу еще нет.

В Харькове санитар в психушке убил пациента

В областной клинической психбольнице Харькова 45-летний санитар убил пациента. Трагедия случилась, когда в больницу доставили мужчину с тяжелым психическим расстройством и агрессивным поведением. Он оказывал физическое сопротивление работникам больницы.

Тогда 45-летний санитар несколько раз рукой сжал шею потерпевшего, чтобы обездвижить пациента. В полиции рассказали, что после этого санитар начал со значительной силой наносить пациенту многочисленные удары кулаками по лицу и туловищу. Наконец пациент скончался. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.