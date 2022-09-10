Установлено, что вражеский проект должен был действовать под видом так называемого медиа-центра "Таврия" и охватывать аудиторию ряда соседних областей.

Важно За 30 тысяч гривен от россии мужчина согласился взорвать склад ВСУ в Херсонской области

В частности, говорится об:

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожской,

Днепропетровской области,

о временно оккупированном Крыме.

В дальнейшем враг планировал расширить деструктивный контент и на Кировоградскую область. Основной его задачей было распространение на территории региона кремлевской пропаганды через:

телеграм-каналы,

приложения онлайн-телевидения,

радиовещание.

Эти ресурсы должны были использоваться для оправдания агрессии россии и распространения дезинформации о ситуации на фронте.

Кто за этим стоит

По данным следствия, к организации информационно-подрывной деятельности причастны двое жителей Киева. Одному из них уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Обвинительный акт был направлен в суд. Другому агенту сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчин обвиняют по статьям:

о подозрении гражданину в коллаборационной деятельности,

о государственной измене.

Заметим, что еще в мае провозглашенный российскими захватчиками в роли фейкового "замглавы военно-гражданской администрации" кирилл стремоусов заявил, что в Херсоне заработает фейковый вещатель "Таврия".

Впоследствии стало известно, что российские оккупационные силы на базе захваченного здания "Суспільного телебачення" в Херсоне открыли местный псевдотелеканал "Таврия". Об этом 19 августа сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что подготовкой работников этого телеканала занимаются представители российского Russia Today.