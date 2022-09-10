Встановлено, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого "медіа-центру "Таврія" та охоплювати аудиторію низки сусідніх областей.

Важливо За 30 тисяч гривень від росії чоловік погодився підірвати склад ЗСУ на Херсонщині

Зокрема мовиться про:

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку,

Дніпропетровську області,

тимчасово окупований Крим.

Надалі ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину. Основним його завданням було поширення на території регіону кремлівської пропаганди через:

телеграм-канали,

додатки онлайн-телебачення,

радіомовлення.

Ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії росії та поширення дезінформації про ситуацію на фронті.

Хто за цим стоїть

За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва. Одному з них вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Обвинувальний акт скерували до суду. Іншому агенту повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Чоловіків звинувачують за статтями:

про підозру громадянину у колабораційній діяльності,

про державну зраду.

Зауважимо, що ще у травні проголошений російськими загарбниками в ролі фейкового "заступника голови військово-цивільної адміністрації" кирило стремоусов заявив, що в Херсоні запрацює фейковий мовник "Таврія".

Згодом стало відомо, що російські окупаційні сили на базі захопленого приміщення "Суспільного телебачення" у Херсоні відкрили місцевий псевдотелеканал "Таврія". Про це 19 серпня повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що підготовкою працівників цього телеканалу опікуються представники російського Russia Today.