Встановлено, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого "медіа-центру "Таврія" та охоплювати аудиторію низки сусідніх областей.
Важливо За 30 тисяч гривень від росії чоловік погодився підірвати склад ЗСУ на Херсонщині
Зокрема мовиться про:
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Запорізьку,
- Дніпропетровську області,
- тимчасово окупований Крим.
Надалі ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину. Основним його завданням було поширення на території регіону кремлівської пропаганди через:
- телеграм-канали,
- додатки онлайн-телебачення,
- радіомовлення.
Ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії росії та поширення дезінформації про ситуацію на фронті.
Хто за цим стоїть
За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва. Одному з них вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Обвинувальний акт скерували до суду. Іншому агенту повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Чоловіків звинувачують за статтями:
- про підозру громадянину у колабораційній діяльності,
- про державну зраду.
Зауважимо, що ще у травні проголошений російськими загарбниками в ролі фейкового "заступника голови військово-цивільної адміністрації" кирило стремоусов заявив, що в Херсоні запрацює фейковий мовник "Таврія".
Згодом стало відомо, що російські окупаційні сили на базі захопленого приміщення "Суспільного телебачення" у Херсоні відкрили місцевий псевдотелеканал "Таврія". Про це 19 серпня повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що підготовкою працівників цього телеканалу опікуються представники російського Russia Today.
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