Днем 13 февраля в Одессе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российского обстрела. Известно, что в результате вражеской атаки повреждена жилая многоэтажка.
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Никто не пострадал
В заметке Зои Казанжи говорится, что на этот раз обошлось без пострадавших.
Окна повылетали. Все испугались,
– отметила она.
Журналистка также написала, что поврежден именно дом, в котором она проживает.
Перед этим Воздушные силы предупреждали об активности вражеской авиации и опасности обстрела. Также мониторинговые каналы писали о ракете, которая направлялась на город. Повреждения многоэтажки не существенные.
В Одесской области повредили многоэтажку / Фото Зои Казанжи
Силы обороны Юга сообщили, что враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря. ее удалось сбить на подлете с моря к городу.
Оккупанты попали "Шахедами" по Одесской области
- Российские войска в ночь на 10 февраля атаковали Одесскую область ударными дронами. Всего зафиксировано три волны атак. Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, враг направил 9 дронов непосредственно на Одессу.
- Пресс-секретарь уточнила, что защитникам неба удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками поврежден объект припортовой инфраструктуры.
- Известно об одном пострадавшем.