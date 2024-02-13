Днем 13 февраля в Одессе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российского обстрела. Известно, что в результате вражеской атаки повреждена жилая многоэтажка.

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Никто не пострадал

В заметке Зои Казанжи говорится, что на этот раз обошлось без пострадавших.

Окна повылетали. Все испугались,

– отметила она.

Журналистка также написала, что поврежден именно дом, в котором она проживает.

Перед этим Воздушные силы предупреждали об активности вражеской авиации и опасности обстрела. Также мониторинговые каналы писали о ракете, которая направлялась на город. Повреждения многоэтажки не существенные.



В Одесской области повредили многоэтажку / Фото Зои Казанжи

Силы обороны Юга сообщили, что враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря. ее удалось сбить на подлете с моря к городу.

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