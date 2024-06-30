Жители Одесской области сообщили, что слышали взрыв. Произошло это примерно в 8:53.

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На Одесщину летела баллистика

В 8:50 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а затем ракете в направлении Одесщины с Черного моря.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей региона позаботиться о своей безопасности.

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Баллистика в сторону Одесщины,

– написал он.

Об опасности также предупреждали мониторинговые каналы, в частности для Белгород-Днестровского района. Там же добавили, что, вероятно, в Одесскую область россияне запустили "Искандер-М".

Отбой угрозы раздался в 09:09.

Добавим, что в среду, 26 июня, Россия также атаковала Одесскую область. Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистики с Крымского полуострова. Вероятно, россияне запустили ракеты типа "Искандер-М" в направлении Белгород-Днестровского района.