Мешканці Одещини повідомили, що чули вибух. Сталося це приблизно о 8:43.

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На Одещину летіла балістика

О 8:50 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а згодом – про ракету в напрямку Одещини з Чорного моря.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців регіону подбати про свою безпеку.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Балістика в бік Одещини,

– написав він.

Моніторингові канали попереджали про небезпеку, зокрема, для Білгород-Дністровського району. Там ж додали, що, ймовірно, на Одещину росіяни запустили "Іскандер-М".