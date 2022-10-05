В Одесской области объявили воздушную тревогу. В сети пишут, что снова атака дронов. Также на это намекнул спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовав креативное стихотворение.

Ранее Оккупанты снова пытались атаковать Одесчину дронами-камикадзе: ПВО сработало отлично

В телеграм-каналах сообщали о запуске дронов-камикадзе в сторону нескольких населённых пунктов. Однако Братчук заверил, что ПВО работает: "Ворожу "пташку" вразив Тор, мопедів зграя шурхотіла – на дно морське, згорів мотор"

"Хлопок" в Крыму

Также вечером сообщили о звуках "хлопка" в поселке Кача возле Севастополя в оккупированном Крыму. Информация появилась в местных телеграм каналах. Российские захватчики традиционно рассказывают о "работе ПВО".