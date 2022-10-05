На Одещині оголосили повітряну тривогу. У мережі пишуть, що знову атака дронів. Також на це натякнув речник Одеської ОВА Сергій Братчук, опублікувавши креативний вірш.

Раніше Окупанти знову намагалися атакувати Одещину дронами-камікадзе: ППО спрацювала відмінно

У телеграм-каналах повідомляли про запуск дронів-камікадзе у бік кількох населених пунктів. Однак Братчук запевнив, що ППО працює: "Ворожу "пташку" вразив Тор, мопедів зграя шурхотіла – на дно морське, згорів мотор!"

Зверніть увагу! Вночі 5 жовтня окупанти також атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Нашій ППО вдалось збити 6 з них. До речі, крім Одещини, дрони атакували і Білу Церкву, що на Київщині.

"Бавовна" у Криму

Також ввечері повідомили про звуки "бавовни" у селищі Кача, що біля Севастополя в окупованому Криму. Інформація з'явилась у місцевих телеграм-каналах. Вибухи чули і в Ленінському районі самого Севастополя.

Російські загарбники традиційно розповідають про "роботу ППО". Однак справжня причина гучних звуків – невідома.

Нагадаємо, що російські сили ППО не справляються з "бавовною" в окупованому Криму. Місцеві жителі розповідали, що росія імітує масштабні атаки з повітря, аби переконати внутрішнього споживача у "силі" своєї ППО.

До речі – у Повітряних силах відреагували на масовану атаку іранськими дронами: відео