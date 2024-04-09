Местные телеграмм каналы опубликовали фото, которые это подтверждают. При этом отмечают, что эта система оповещения – одна из первых установленных в начале полномасштабной войны.

Смотрите также Оккупанты снова поднимали МиГ-31К: по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Ее приобрели "своими силами" и ранее сирену уже пытались сжечь, но тогда специалистам удалось восстановить систему.

Мы понимаем, что многие устали, кого-то раздражает, другие наоборот приходят и жалуются, что не слышно. Но война продолжается. И пока она продолжается – мы не имеем права ее отключать,

- говорится в сообщении.



В Одесской области пеной задули систему оповещения о тревоге / Фото тг-каналы



Кто это сделал – пока неизвестно / Фото тг-каналы

Война продолжается

Кроме того, вывод сирены из строя особенно проблематичен для Теплодара, поскольку большинство населения города – пожилые люди, которые не имеют современных гаджетов. И сирена для них единственный способ оповещения об опасности с воздуха.

Россияне регулярно атакуют Одесскую область. В частности, в ночь на 8 апреля в области был прилет. Такие выходки во время войны могут быть опасными и стоить человеческих жизней.