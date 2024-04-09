Місцеві телеграм канали опублікували фото, які це підтверджують. Водночас зазначають, що ця система оповіщення – одна з перших встановлених на початку повномасштабної війни.

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Її придбали "своїми силами" і раніше сирену вже намагалися спалити, але тоді фахівцям вдалося відновити система.

Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати,

— йдеться в повідомленні.



На Одещині піною задули систему оповіщення про тривогу / Фото тг-канали



Хто це зробив – наразі невідомо / Фото тг-канали

Війна триває

Крім того, виведення сирени з ладу особливо проблематичне для Теплодара, оскільки більшість населення міста – люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. І сирена для них – єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря.

Росіяни регулярно атакують Одеську область. Зокрема, у ніч проти 8 квітня в області був приліт. Такі витівки у час війни можуть бути небезпечними і коштувати людських життів.