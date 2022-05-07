В Одесской области снова слышны взрывы: людей просят оставаться в укрытиях

В Одесской области люди сообщают о звуках взрывов. Перед этим там объявили воздушную тревогу.

Звуки взрывов раздались около 11:38. Приблизительно в это время взвыли сирены.

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Не выходите из укрытий

В телеграм-каналах пишут о возможных ракетных ударах. Поэтому важно оставаться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое тревоги.

Власти пока официально не комментировали звуки.

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