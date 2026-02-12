В Одесской области враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК: разрушения там значительные

Россия снова атаковала энергетический объект ДТЭК, это произошло в Одесской области. На месте фиксируют значительные повреждения оборудования.

Об этом сообщает ДТЭК. Сейчас на территории объекта продолжаются ремонтные работы.

Какие повреждения объекта энергетики?

По данным энергетиков, в ночь на 12 февраля противник снова атаковал объект критической инфраструктуры. В ДТЭК отметили, что это уже 31-я большая подстанция их компании в Одесской области, которую повредили россияне.

Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки,

– говорится в публикации.