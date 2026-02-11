Детали закрытой встречи рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Что обсудили на закрытом заседании Штаба?
Украинский министр по результатам встречи сообщил, что в рамках закрытого заседания определили, а также приоритезировали объекты критической инфраструктуры в Украине, которые нуждаются в защите. В частности, разговор касался столицы.
Большинство информации не публичная. В контексте возможных дальнейших атак России обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов,
– написал он.
Денис Шмыгаль сообщил о координации с министерствами, городскими властями и энергетиками, отметив, что все стороны получили задание, продолжается работа над защитой энергосистемы и уменьшением повреждений из-за атак.
Какая ситуация в энергосистеме?
Напомним, в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложной ситуации в энергетике после вражеских атак. Местные власти обратятся в Кабмин о включении в проект СветлоДом.
К слову, в ближайшие недели швейцарские компании будут поставлять в Украину высокопроизводительные генераторы и энергетические модули. Берн одобрил помощь с предельной стоимостью до 32 миллионов швейцарских франков.
Еще один транш выделяет Германия, которая является самым щедрым донором Фонда поддержки энергетики, объемом около 4,8 миллиона евро. Также продолжается работа над получением оборудования для когенерации электроэнергии.