Детали закрытой встречи рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Что обсудили на закрытом заседании Штаба?

Украинский министр по результатам встречи сообщил, что в рамках закрытого заседания определили, а также приоритезировали объекты критической инфраструктуры в Украине, которые нуждаются в защите. В частности, разговор касался столицы.

Большинство информации не публичная. В контексте возможных дальнейших атак России обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов,
– написал он.

Денис Шмыгаль сообщил о координации с министерствами, городскими властями и энергетиками, отметив, что все стороны получили задание, продолжается работа над защитой энергосистемы и уменьшением повреждений из-за атак.

Какая ситуация в энергосистеме?

  • Напомним, в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложной ситуации в энергетике после вражеских атак. Местные власти обратятся в Кабмин о включении в проект СветлоДом.

  • К слову, в ближайшие недели швейцарские компании будут поставлять в Украину высокопроизводительные генераторы и энергетические модули. Берн одобрил помощь с предельной стоимостью до 32 миллионов швейцарских франков.

  • Еще один транш выделяет Германия, которая является самым щедрым донором Фонда поддержки энергетики, объемом около 4,8 миллиона евро. Также продолжается работа над получением оборудования для когенерации электроэнергии.