Детали закрытой встречи рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Что обсудили на закрытом заседании Штаба?

Украинский министр по результатам встречи сообщил, что в рамках закрытого заседания определили, а также приоритезировали объекты критической инфраструктуры в Украине, которые нуждаются в защите. В частности, разговор касался столицы.

Большинство информации не публичная. В контексте возможных дальнейших атак России обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов,

– написал он.

Денис Шмыгаль сообщил о координации с министерствами, городскими властями и энергетиками, отметив, что все стороны получили задание, продолжается работа над защитой энергосистемы и уменьшением повреждений из-за атак.

Какая ситуация в энергосистеме?