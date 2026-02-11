Деталі закритої зустрічі розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Що обговорили на закритому засіданні Штабу?

Український міністр за результатами зустрічі повідомив, що у рамках закритого засідання визначили, а також пріоритезували об'єкти критичної інфраструктури в Україні, які потребують захисту. Зокрема, розмова стосувалася столиці.

Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів,

– написав він.

Денис Шмигаль повідомив про координацію з міністерствами, міською владою та енергетиками, зазначивши, що усі сторони отримали завдання, триває робота над захистом енергосистеми та зменшенням пошкоджень через атаки.

Яка ситуація в енергосистемі?