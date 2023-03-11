В Одесской области женщина упала в горящий мусор и погибла

В Одесской области 10 марта в результате пожара погибла женщина. Она упала в горящий мусор на своем дворе.

В ГСЧС рассказали, что за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не возникало. В общей сложности было 30 пожаров, из которых 6 случились в Одессе, а 24 – в области. 20 выездов спасатели совершили из-за возгорания сухой растительности на общей площади 8,096 гектара.

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Женщина упала в горящий мусор

Спасателям в 11:53 поступило сообщение о пожаре в городе Килия Измаильского района. На улице Украинской загорелась сухая трава и мусор. Пожар возник на территории частного домовладения.

В 12:19 спасателям удалось потушить огонь на площади в 300 квадратных метров. Однако, к сожалению, в результате пожара погибла владелица дома 1943 года рождения.

Причину пожара устанавливают. От ГСЧС привлекли:

2 единицы техники;

6 пожарных.

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Мужчина погиб из-за возгорания матраса

В селе Демидовка Подольского района 10 марта также произошел пожар. На улице Степной около 8:00 возникло возгорание матраса и постельных принадлежностей в комнате частного жилого дома.

Сообщение о пожаре поступило от дежурного полиции в 15:16. Пожар ликвидирован самозатуханием на площади 2 квадратных метра.

В результате инцидента погиб хозяин 1978 года рождения. Причина пожара – неосторожность при курении. Подразделения ГСЧС не вызывались.

В Одессе горел отель

Утром 4 марта в Одессе случился пожар на территории 3-х этажной мини-гостиницы по улице Садыковская. Сообщение спасателям поступило около 6 утра.

Как выяснили по приезду сотрудники ГСЧС, возгорание охватило частично второй и третий этажи, а также крышу здания. Его причиной, вероятно, являлся аварийный режим работы электросети.

В общей сложности площадь пожара достигла около 200 квадратных метров, поэтому к его ликвидации привлекли 10 единиц техники и 43 пожарных. Им понадобилось около часа, чтобы обуздать огонь.

К сожалению, в результате пожара пострадал мужчина 1997 года рождения. Его в состоянии средней тяжести, с ожогами верхних конечностей госпитализировали в медицинское учреждение.